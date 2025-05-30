У містечку на Прикарпатті під час війни реконструюють площу за 34 млн грн (тендер)

Ці вулиці формують історичну площу міста

У Коломиї Івано-Франківської області планують провести масштабну реконструкцію площі в межах вулиць Симона Петлюри, Івана Франка та Січових Стрільців. Очікувана вартість проєкту складає 34 736 932 гривні з ПДВ.

Про це йдеться в оголошенні, розміщеному 29 травня 2025 року в системі Prozorro. Замовником виступає Управління комунального господарства Коломийської міської ради. Роботи мають завершити до кінця 2026 року. Тендер передбачає відкриті торги з особливостями, аукціон запланований на 16 червня. Оплата здійснюватиметься після підписання актів виконаних робіт.

Згідно з документацією, предмет закупівлі класифікується за ДК 021:2015 як "Будівельні роботи та поточний ремонт". Місцем виконання вказано центральну частину міста — у межах трьох вулиць, що формують історичну площу.

Подання пропозицій триває до 16 червня, а електронний аукціон призначено на той самий день об 12:29. Оплата передбачена після завершення робіт і підписання відповідних актів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Харківській області оголосили три закупівлі на ремонт автошляхів, загальна вартість яких перевищує 130 мільйонів гривень. Всі ділянки, де планують провести роботи, знаходяться неподалік від зони бойових дій.