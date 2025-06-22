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Замість степу — Мексика? На заповідному острові помітили кактуси (фото)

Автор
Галина Михайлова
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Кактуси можуть добряче розростися, як на Мадейрі
Кактуси можуть добряче розростися, як на Мадейрі

На скелях острова Хортиця помітили квітучі кактуси

Острів Хортиця у Запоріжжі відомий не тільки славетним козацьким минулим, а й заповідником де уживаються сотні видів рослин та тварин з Червоної книги. Нещодавно до них додався мексиканський гість. На скелях Хортиці помітили кактуси. Вони почували себе добре, ба більше — квітли.

Фото з'явились в мережі. За ними можна упізнати гостя — це опунція, поширена в Південній Америці та Північній Америці, особливо у Мексиці. Вона нараховує 300 видів і може стати справжньою проблемою. Опунція — невибаглива, витривала до посухи та навіть може пережити зиму у відкритому ґрунті, особливо, якщо погода тепла.

Опунція на Хортиці
Опунція на Хортиці
Мексиканський кактус на Хортиці
Мексиканський кактус на Хортиці

На теренах України опунцію вирощували на півдні та в центрі України, як декоративний вид. У дикій природі опунцію найчастіше можна зустріти в Одеській та Херсонській областях. Ці кактуси плодоносять, їх "листя" можна вживати в їжу тваринами, попередньо прибравши колючки. Плоди іноді вживають у їжу люди або ж як на Мальті — роблять з них лікер. Завезена в Австралію, опунція стала справжньою проблемою, бо надміру розрослась.

Плоди опунції
Опунція може рясно плодоносити
Плоди опунції
Плоди опунції дехто вживає в їжу

Опунція майже не вибаглива: витримує посуху, не боїться спеки, і навіть після тривалого в’янення її стебла знову пускаються в ріст. Ця рослина вміє накопичувати вологу — до 180 тонн води на гектар у своїх м’ясистих листках-подушечках. Такого запасу достатньо, щоб прогодувати до п’яти корів, якщо використовувати опунцію як корм. За даними досліджень, ця рослина ще й очищує ґрунт, воду й повітря, а також добре засвоює селен із засолених земель.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в полі в Україні помітили рідкісну тварину. Вона довжиною близько 30 сантиметрів та занесена в Червону книгу.

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#Запоріжжя #Хортиця #Кактус