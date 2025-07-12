Мрія кошатників. В Україні є населений пункт з "пухнастою" назвою, де його знайти (фото)

Назву пов'язують з прізвищем засновника

В Україні є чимало кумедних назв населених пунктів. Так, до прикладу, на Івано-Франківщині є село Котиківка.

Про це свідчать дані Google мап. Ця дотепна назва у багатьох асоціюється з котами, але чи дійсно вона пов'язана з домашніми улюбленцями, з'ясовував "Телеграф".

Котиківка — це село у Городенківській міській громаді Коломийського району Івано-Франківської області. До 2020 року тут навіть був центр сільської ради. Населений пункт розташований за 1 км від центру громади на автомагістралі. У Котиківці за останніми даними мешкає до 2290 осіб.

Село Котиківка

Історія заснування Котиківки

У XVII ст. на пустирі за Городенкою було засноване поселення Котиківка селянами-втікачами. А у 1648 році мешканці села приєдналися до повстанців, очолюваних С. Височаном.

Лише у 1939 році Котиківка стала окремою адміністративною одиницею, до цього вона вважалась передмістям Городенки (Котиківське). У 1979 році с. Котиківка та територіальне утворення "Галузівка" увійшли до меж м. Городенка, а з 1999 року територіальну одиницю за відповідною Постановою Верховної Ради України від 15.11.1996 було відновлено у самостійний населений пункт — село Котиківка.

Село Котиківка

Чому село має таку назву

Офіційних даних, які підтверджували б походження назви Котиківка немає. Однак є кілька версій. За одною з них, назва села походить від прізвиська одного з засновників — "Котик". Є думка, що йдеться про форму прізвища Котелко. Також селяни кажуть, назва могла бути спершу "Котелківка", але з часом прижилася спрощена форма — Котиківка.

Додамо, що у селі мешкає чимало жителів з прізвищами Котик та Котелко. За даними порталу "Рідні", у Городенківському районі мешкає 42 людини з прізвищем Котик та 63 з Котелко.

Прізвище Котик

Прізвище Котелко

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні є ціле село під назвою Олег. Вже розповіли, де його знайти.