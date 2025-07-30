Чоловік "приручив" небезпечного пухнастого хижака прямо посеред великого міста (відео)

Цей хижак на Лівому березі Кам'янського вже "почувається як вдома"

У Кам'янському, що на Дніпропетровщині, знову помітили лисицю просто посеред житлового району. Цього разу — на Лівому березі.

Ролик опублікували в місцевих пабліках. На відео, яке поширили у соцмережах, видно, як дика тварина без страху підходить до чоловіка, який кидає їй щось схоже на паличку або ласощі.

Дніпрянин наблизився до лисиці майже впритул, не проявляючи жодної настороженості. Лисиця без остраху взяла "пригощання", а коли чоловік покликав її ще раз, — повернулася, проте вже поводилася обережніше, взяти другий "смаколик" не наважилася й побігла в кущі.

Обережно: у відео присутня нецензурна лексика!

Схожі зустрічі з дикими тваринами в межах Кам'янського трапляються дедалі частіше. Так, 12 липня одну з лисиць бачили в районі 9-го мікрорайону, 14 червня — поблизу 40-ї школи, а ще раніше — 29 травня — хижачка з'явилася в районі Дніпробуду.

Лисиця в Кам'янському

Втім, не всі такі зустрічі можна вважати безпечними. Ще у квітні мешканці Курилівки, біля Кам'янського, неподалік від ГЕС, повідомляли про лисицю, яка, ймовірно, була хвора на сказ. Тварина виглядала виснаженою, худою, не боялася людей і поводилася агресивно.

Чим небезпечні лисиці

Як пояснив Віталій Смаголь, кандидат біологічних наук та провідний науковий співробітник Інституту зоології НАН України, лисиці — це природні носії сказу. Вони можуть заражати інших тварин, включно з домашніми, навіть якщо самі ще не мають явних симптомів.

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За словами експерта, захворювання в лисиць може перебігати майже непомітно до року, і лише згодом проявляються перші ознаки — слинотеча, агресивна поведінка, страх світла чи води. Водночас перебіг сказу в диких хижаків може бути нестандартним, не таким виразним, як у котів чи собак. Коли ж симптоми вже очевидні, хвора тварина зазвичай живе не більше 7-10 днів.

Фахівці закликають мешканців міста бути обережними, не підходити до диких тварин, не намагатися їх годувати чи гладити.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що чому лисиці почали з'являтися у великих містах.