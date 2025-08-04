Справжніх "монстрів" піймала тендітна рибалка. Українка похизувалась рекордним уловом (фото)

Жінка ледь втримала їх у руках

У мережі завірусились фото жінки з рибалки в Україні. Вона виловила рибу на 15 кг.

Про це повідомляють місцеві канали. Чи дійсно жінка сама піймала таку рибу і де не відомо, однак улов вражає.

"Оце так улов рівнянки — цілих 15 кг", — йдеться у повідомленні.

На фото видно, що жінка тримає дві досить великі рибини. Вони навіть більше її рук в кілька разів. Враховуючи розмір улову можна дійти висновку, що рибалка проходила на спеціальному ставку, де розводять рибу. Окрім того, види таких розмірів відпускаються після улову — спортивна рибалка.

Зауважимо, що на першому фото показано коропа звичайного. Це типовий вид риби для українських водойм, який поширений у прісноводних водоймах. Довжина тіла коропа може сягати до 1 м, жива маса — понад 20 кг. Найбільша особина, які виловили, важила понад 45 кг.

Жінка піймала коропа

На другому фото показано, що жінка виловила дзеркального коропа. Він відрізняється тілом, нерівномірно вкритим лускою, із ділянками голої шкіри, на відміну від рівномірно вкритого лускою тіла лускатого коропа. Ця риба поширена по всій Європі та досягає маси до 25 кг (рекорд — 40,2 кг). Рекордні за масою екземпляри коропа зазвичай є саме дзеркальними.

Жінка піймала дзеркального коропа

Де на Рівненщині можна порибалити:

Річка Устя — популярне місце для риболовлі, де є і приватні і безкоштовні місця.

Озеро "Бабин акваріум" — одне з популярних місць, де можна порибалити.

Озеро "Острів" — місце для рибалки на околицях Рівного.

Хутір Котири — тут є ставок поблизу Рівного.

Околиці сіл Зарічне та Косарєве — ці місця також часто відвідують рибалки.

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