З такою охороною не страшно. Чоловік в Тернополі здивував мережу домашніми улюбленцями (відео)

Вони тримались спевнено і чемно

У Тернополі стався досить дотепний курйоз в центрі міста. Адже чоловік вигулював одразу майже десять собак на повідку.

Відповідне відео опублікували місцеві пабліки у мережі. Зауважимо, що коли саме стався курйоз не відомо.

На відео видно, що чоловік з великим рюкзаком йде в оточені зграї собак. Здебільшого усі песики маленькі чи середні, однак на повідку. Ця картина виглядає досить цікаво, як ніби з мультика якогось. Собаки тримаються впевнено, не нервують і не бігають одна перед одною. Це може свідчити про те, що вигулюють їх таким чином досить часто.

Користувачі вже назвали таку прогулянку справжнім собачим патрулем на вулицях Тернополя. Писали, що з такою охороною точно не пропадеш. До слова, чоловік в оточенні собак скидається на людину, яка ніби у хмаринці йде. Однак достеменно не відомо, чому він вигулював стільки собак, де вони живуть тощо.

Нагадаємо, нещодавно у Львові біля ТЦ побачили стадо рогатих тварин. На відео видно, як кілька кіз неквапливо пересуваються поруч з розважальним центром. Поруч з ними йде пастух, який супроводжує тварин у темний час доби.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пухнаста "гостя" на Одещині зачарувала соцмережі. Адже лисиця засмагала на березі моря на каменях.