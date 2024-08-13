У Німеччині відпустили українця, якого підозрювали у вбивстві земляка: що кажуть у поліції

Розслідування вбивства громадянина України продовжується

У німецькому місті Росток відпустили з-під варти 26-річного українця, якого підозрюють у вбивстві 46-річного земляка. Трагедія сталася у таборі для біженців у Мекленбург-Передній Померанії.

Про це сказано у спільній заяві прокуратури та поліції Ростока. У відомствах повідомили, що наразі немає вагомих доказів проти підозрюваного.

Правоохоронцям вдалося встановити особу передбачуваного вбивці того ж дня, 12 серпня. Його одразу помістили під варту, але вже 13 серпня відпустили.

"Прокуратура Ростока нині не бачить жодних серйозних підозр. З цієї причини сьогодні чоловіка було звільнено з-під варти", — йдеться в заяві.

При цьому розслідування щодо 26-річного підозрюваного продовжується. Правоохоронці зараз з’ясовують усі подробиці та деталі трагедії.

Нагадаємо, що тіло 46-річного українця 12 серпня виявив охоронець табору для біженців. Він одразу ж викликав поліцію та швидку допомогу, але медики не змогли врятувати потерпілого і лише констатували його смерть. Як саме було вбито чоловіка не повідомлялося, як і інші подробиці інциденту.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Німеччині останнім часом відбувається все більше НП, пов’язаних з українцями. У червні у лісі знайшли тіло 9-річної Валерії. Як пізніше з’ясувалося, до вбивства маленької українки причетний чоловік її мами. Його оперативно затримали у Чехії та вже екстрагували до Німеччини для справедливого суду.

А перед цим у березні стало відомо, що в Німеччині вбито уродженку Харкова Маргариту Разаз та її матір, а 5-місячну доньку Маргарити вкрали. Як з’ясували правоохоронці, до вбивства причетна сімейна пара — 44-річний німець Марко та 43-річна росіянка Інна. Вони дуже хотіли "маленьку принцесу" і планували вбивство кілька місяців.