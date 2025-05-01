Рідкісного кенгуру-альбіноса знайшли за 15 тисяч км від Австралії (фото)

Білі кенгуру-альбіноси дуже рідкісні

Кенгуру вийшли за межі Австралії та підкорюють світ. Тільки-но з’явилось повідомлення про ДТП з цією твариною у США, як рідкісного кенгуру з альбінізмом знайшли в лісах Великої Британії за 15 тисяч кілометрів від рідної домівки. Тварина була в поганому стані — поранена та виснажена.

У Королівському товаристві запобіганню жорстокому поводженню з тваринами кажуть, що валабі міг втекти з приватної ферми, або його могли випустити навмисне, хоч тварина і не місцева. Законом це заборонено. Здичавілих кенгуру час від часу реєструють по всій країні.

Кенгуру знайшли у колючих кущах

Кенгуру-альбіноса триматимуть 14 днів до появи власника

Альбінізм — рідкісна риса у валабі. Вона проявляється в 1 на 100 тисяч випадків. В Україні були свої білі кенгуру. Раніше такі тварини були і на Івано-Франківщині, і в Подільському зоопарку, і на Київщині, але через ряд обставин їх більше не побачити.

Кенгуру-альбіноси зазвичай краще виживають в зоопарках, а не в дикій природі. В звичайних умовах вони швидко стають здобиччю хижих тварин через свій колір. Також вони більш схильні хворіти та можуть навіть обгоріти на сонці.

Раніше "Телеграф" розповідав про кота Зевса, що підкорює мережу. Темно-коричневий мейн кун може претендувати рекорд за розміром, адже виріс майже до 130 см.