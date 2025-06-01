Магнітна буря поступово слабшає, але ненадовго: які сюрпризи від Сонця чекають на українців у червні

Коли чекати найсильніших магнітних бур в Україні

Потужна магнітна буря 4 рівня, яка накрила Землю 1 червня, поступово знижується. Однак відпочинок буде коротким — у червні українців чекає ще кілька хвиль геомагнітних штормів.

За даними науковців, хвиля корональної маси прямувала прямо до Землі і вдарила рано вранці 1 червня, спричинивши сильні геомагнітні бурі класу G3. У червні очікуються як слабкі, так і потужні магнітні бурі, які можуть вплинути на самопочуття метеочутливих людей. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди NOAA.

Найнебезпечніші дні червня

Найсильніші магнітні бурі очікуються 13 та 14 червня. У ці дати геошторм може досягти високого рівня інтенсивності.

Крім того, середні за силою магнітні бурі прогнозують на такі дати:

2 червня — продовження поточної активності

5 червня — новий етап геомагнітних коливань

10-12 червня — тривалий період підвищеної активності

15-17 червня — завершення потужного циклу

Помірні магнітні бурі можуть виникнути 1, 3, 4, 6, 7, 18-21 червня. Найспокійнішими днями стануть 8 та 9 червня. Втім, ситуація може змінитись, адже сонячна активність змінюється непередбачувано.

Магнітні бурі можуть викликати головний біль, втому, перепади настрою у людей з підвищеною чутливістю до геомагнітних змін. Також можливі проблеми з радіозв'язком, мобільним зв'язком, збої у роботі супутників та навігаторів.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря — це збурення магнітного поля Землі, яке виникає через сонячну активність. Коли на Сонці відбуваються спалахи та викиди корональної маси, потоки заряджених частинок долітають до нашої планети за 1-3 дні.

Ці частинки взаємодіють з магнітосферою Землі, спричиняючи коливання магнітного поля. Сила таких бур вимірюється за шкалою від G1 (слабкі) до G5 (екстремальні).

Також раніше "Телеграф" писав, що магнітна буря битиме по Землі з новою силою. Коли до неї готуватись.