Прокинеться навіть затята соня: смішне відео, як розбудити людину вранці, завірусилося в мережі

У Тіктоці сперечаються: це смішно чи вже занадто?

У соцмережах набирає сотні тисяч лайків вірусне відео про те, як можна швидко змусити когось піднятися з ліжка. На відео — дитина, яка не хоче вставати. Невідома особа приносить до неї чашку, закриту папером і ставить поруч. Як тільки чашку підняли — в ліжко до дитини побігла ящірка.

Реакція дитини — передбачувана, вона чи він перелякано підскакує, прямо в ковдрі. Ящірка, до речі, викликала окремий захват коментаторів — поводилась, як у себе вдома. Одразу втекла від чоловіка, який її приніс, туди де тихіше та темніше — під ковдру.

Користувачі сміються й сперечаються: чи це гарний спосіб підняти з ліжка чи зайвий стрес? Хтось вважає, що такий метод — "ефективніше за будильник", інші ж називають відео пранком і наголошують — чоловік на відео імовірно старший брат, бо саме брати та сестри зазвичай так "приколюються" над молодшими.

Коментатори діляться, що спочатку не зрозуміли, що то ящірка — уявили собі там мишу, багатоніжку тощо. "Мені байдуже, ЩО це, якщо щось біжить на мене, то я теж біжу", — каже одна з них.

Зазначимо, що жодних коментарів щодо подальшої долі дитини та ящірки автор не надає. Також невідомо, чи була ящірка хатнім улюбленцем, чи її впіймали на вулиці спеціально для розіграшу.

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