Ретроградний Меркурій: що це таке та коли його очікувати у 2024 році

У 2024 році Ретроградний Меркурій буде тричі впливати на Землю

Є люди які вірять у вплив астрологічних подій та явищ на життя, тому більшість чула про "Ретроградний Меркурій". Адже він, за даними астрологів, може негативно впливати на різні сфери життя.

"Телеграф" розповість вам, чому Меркурій буває ретроградним та, що це означає. Це астрономічне явище буде тричі спостерігатися у 2024 році.

Ретроградний Меркурій — це астрологічне явище, коли рух планети на небі відбувається зі сходу на захід, тоді як зазвичай усі планети рухаються із заходу на схід.

Зауважимо, що ретроградний рух — це лише оптична ілюзія, яка з’являється через різницю орбітальних швидкостей планет. Тобто насправді планета не змінює напрямку свого руху. Проте астрологи вважають, що ця оптична ілюзія впливає на життя людей, створюючи перешкоди у справах та різного роду проблеми.

Ретроградний Меркурій стається приблизно кожні 3-4 місяці, і триває від двох до трьох тижнів. Астрологи кажуть, що під час нього можна відчути збільшення комунікативних помилок, затримок і непорозумінь.

Події, які виникають за Ретроградного Меркурія:

Комунікаційні помилки. Астрологи вважають, що у період "ретроградності" збільшується ймовірність непорозумінь, невдалих комунікацій та поганих угод. Вони рекомендують людям бути обережним у письмовій та усній комунікації, уникати поспіху та уважно перевіряти інформацію. Технічні проблеми. На думку астрологів, Меркурій також впливає і на технології, і на електроніку. Тому під час ретроградного руху ці аспекти життя можуть вимагати додаткової уваги. Наприклад, можливі збої в роботі комп'ютерів, телефонів та інших електронних пристроїв. Затримки та переоцінка. Зокрема астрологи акцентують на затримці у планах та проєктах. Вони також вважають, що ретроградний Меркурій сприяє переоцінці та перегляду попередніх рішень і планів.

Зауважимо, що деякі астрологи вважають Ретроградний Меркурій просто циклічним явищем, яке не має значущого впливу на події в реальному житті.

Ретроградний Меркурій у 2024 році:

1 квітня — 25 квітня;

5 серпня — 28 серпня;

26 листопада — 15 грудня.

Додамо, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не справжні науки, тому їх вплив на життя слід сприймати на власний розсуд.

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