Найбільший у світі айсберг дрейфує в океані — він важить майже трильйон тонн (відео)

Айсберг майже рік крутився на одному місці

Величезні льодові гори в океані можуть дивувати не тільки озерами на них, а й вражати розмірами. Айсберг A23a визнаний найбільшим айсбергом у світі, розміром приблизно 3900 квадратних кілометрів і вагою майже трильйон тонн. Рухатися він почав кілька років тому, проте у 2024 опинився "в пастці".

Експерти з Британської антарктичної служби (BAS) підтвердили, що A23a нарешті зрушив зі своєї позиції на північ від Південних Оркнейських островів. У лютому айсберг застряг в колоні Тейлора – явища, коли обертова вода затримує об’єкти на місці.

Історія айсберга

Цей масивний айсберг відділився від шельфового льодовика Філхнера-Ронна в Антарктиді в 1986 році, але залишався на дні океану понад 30 років, поки не почав дрейфувати в 2020 році через зміни в його плавучості та океанських течіях. A23a вирізняється не лише своїми розмірами, але й товщиною у приблизно 400 метрів.

Науковий інтерес

Вчені уважно стежать за рухом A23a, оскільки він ставить серйозні питання щодо його впливу на місцеві екосистеми та цикли вуглецю в океані під час танення. Коли він застряг, навколо нього брали проби води, щоб зрозуміти, як такі великі айсберги впливають на морське життя та зміну клімату в навколишніх водах.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в океані можна зустріти не тільки айсберги, а й мільйони тонн пластику. Його найменші часточки з води має вибирати нова китайська розробка.