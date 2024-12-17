У Єгипті знайшли рідкісних мумій з золотими язиками (фото)

Золото в Єгипті використовувалось із сакральною метою

Єгипет продовжує дивувати своїми знахідками. Спільна єгипетсько-іспанська археологічна місія на археологічній ділянці Аль-Бахнаса виявила гробниці, де у мумій були золоті язики.

Загалом було знайдено чимало цінних поховальних артефактів, повідомляє Міністерство туризму та старожитностей Єгипту. Серед найвидатніших відкриттів — 13 золотих язиків, вперше знайдених в цьому регіоні, і золоті цвяхи, які символізують підготовку до загробного життя.

Знайшли 13 золотих язиків

Золотий язик з Єгипту

Дослідники виявили серію гробниць, прикрашених кольоровими написами та ритуальними сценами. Одна гробниця, доступ до якої проходила через прямокутну кам’яну могильну шахту, мала центральний зал із трьома камерами. Ці камери містили десятки мумій, ретельно розташованих, що свідчить про практику спільного поховання.

Інша могильна шахта вела до подібно оформлених камер, одна з яких належала людині, ідентифікованій як "Вен Нефер". У цій гробниці стіни були вкриті складними розписами, на яких зображено Вен Нефера та його родину, які підносять жертви Анубісу, Осірісу, Гору та іншим богам. Одна мумія в камері була вкрита тонким шаром золота, що символізує божественний захист.

Розпис на стінах гробниці в Єгипті

Розпис на стінах гробниці в Єгипті

Серед рідкісних знахідок також — серце-скарабей та 29 амулетів, в тому числі поєднаних атрибутів кількох богів. Золото для давніх єгиптян було божественним металом. Золоті язики були потрібні для спілкування в потойбічному житті.

Серця-скарабеї та 29 амулетів

Амулети з фігурами богів

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