Марсіанська "зимова казка" потрапила на фото: такого на Землі не побачити

Ліпить сніговиків із цього "снігу" вам би не захотілося

В Україні, як і в багатьох інших місцях світу, погода на Різдво та Новий рік давно перестала бути сніговою та морозною. Однак для тих, кому саме цієї дрібниці не вистачає для святкового настрою, у NASA та ESA показали знімки місця, де сніг все ще можна побачити.

Йдеться про Марса, а точніше про його регіон Australe Scopuli в районі південного полюса. Знімки були зроблені місіями Mars Express Європейського космічного агентства та Mars Reconnaissance Orbiter космічного відомства США влітку та восени 2022 року. Оприлюднило їх видання Space.

Хоча місцеві пейзажі й здаються цілком знайомими, але насправді "сніг" на фото дуже відрізняється від земного. По суті це вуглекислий газ, який через вплив холоду перетворився на щось на кшталт снігових пластівців.

Сніг на південному полюсі Марса

Також вам не захотілося б ліпити з нього сніговиків, адже температура повітря в цьому регіоні утримується десь на рівні -125 градусів за Цельсієм, що було б перебором навіть для найбільш "відморожених" любителів зими.

Сніг на південному полюсі Марса

Крім того, глядача може обдурити ілюзія ніби сніг на картинках лише трохи присипав поверхню, проте насправді його глибина сягає 8 метрів. Темні плями це всього лише пил, який зазвичай прихований у глибинах, але піднявся на поверхню в результаті сезонних процесів.

Сніг на південному полюсі Марса

Влітку сонячне світло розігріває лід, повертаючи вуглекислий газ у звичайну газоподібну форму. Через це під поверхнею утворюються "бульбашки", які піднімаючись на поверхню викидають пил в атмосферу. Осівши вона розноситься вітром, що формує візерунки, як на фото.

На Північному полюсі Марса можна побачити дещо іншу картину. Там дюни зазвичай переміщаються з вітром, як і на Землі, проте взимку мороз фіксує піщинки на місці і не дає розлітатися. Таким чином, дюни як би "впадають в зимову сплячку" марсіанською зимою і знову починають переміщатися після потепління.

Дюни північного полюса Марса серед морозного краєвиду

Як повідомлялося раніше, на іншому кінці Сонячної системи зонд "Паркер" рекордно наблизився до Сонця. Хоча він зробив це ще 24 грудня, але до 27 числа вчені не отримуватимуть від нього жодних повідомлень.