Чи зіпсують українцям магнітні бурі настрій на вихідних (календар)

На графіку геомагнітних коливань до 29 грудня немає геомагнітних штормів вище 5 балів включно

Викид зі Сонця, який мав би викликати на Землі магнітну бурю цими днями, пролетів повз. Астросиноптики прогнозують, що до кінця тижня не варто очікувати на будь-які геомагнітні коливання "червоного" рівня.

За даними сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, жоден викид корональної маси (CME) не прямує до Землі. За винятком несподіваного удару непомітної грозової хмари, геомагнітна активність повинна залишатися низькою протягом наступних 3 днів з невеликими полярними сяйвами.

Магнітні бурі на Землі упродовж 27-29 грудня

Згідно з даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 27 грудня, на Землі тримається середня магнітна буря в 4 бали.

Але з 28 по 29 грудня прогнозується мінімальна сонячна активність у 2-3 бали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких областях України прогнозуються дощі зі снігом на вихідних, 28-29 грудня. Синоптики також обіцяють невеликі морози.