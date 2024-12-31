Два викиди зі Сонця можуть подовжити сильну магнітну бурю

Упродовж 31 грудня-1 січня на нашій планеті має протриматись сильна магнітна буря від 5 до 7 балів

На Землі продовжує триматись сильна магнітна буря, яка не завершиться і найближчими днями, адже у космосі знаходяться ще два викиди корональної маси. Вони можуть спричинити помірний-сильний геомагнітний шторм вже в середині тижня.

Сонце спричинило два вибухи, внаслідок яких 29-30 грудня у космос вилетіло два СМЕ. Їхній прихід 31 грудня-1 січня може спровокувати помірні (G2) і сильні (G3) геомагнітні бурі, як повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

"Якщо відбудеться сильний шторм, північне сяйво може опуститися до середніх широт у США та Європі", — пояснили вони.

Магнітні бурі на Землі упродовж 31 грудня-5 січня

Згідно з даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 31 грудня, на Землі тримається сильна магнітна буря в 7 балів. Вона прогнозується й 1 січня, але потужність шторму впаде до 5 балів.

Потім, з 2 до 5 січня не варто очікувати на будь-які геомагнітні коливання вище 4 балів включно.

Раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україну прийде "справжня" зима.