Магнітна буря знову сягнула "червоного" рівня, а на Сонці є пляма, що в два рази більша за Землю

Кінець тижня принесе землянам 4-5-бальні геомагнітні шторми

Довготривала магнітна буря, яка ненадовго знизила свою активність, знову сягнула "червоного" рівня. А на Сонці тим часом швидко росте пляма, яка може викликати сильний спалах.

Ще у четвер, 16 січня, сонячної плями 3964 не було, а вже у п'ятницю, 17 січня, її розмір складає, як дві планети Земля. Вона швидко розвивається і має нестабільне магнітне поле, яке може вибухнути, спричинивши сильний сонячний спалах, як повідомили астросиноптики зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Якщо пляма вибухне, то Земля знаходиться в зоні ураження.

Магнітні бурі на Землі протягом 17-19 січня

Як йдеться у прогнозі Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, нині, 17 січня, на Землі тримається сильна магнітна буря в 5 балів. У суботу, 18 січня, її сила хоч і знизиться до 4 балів, однак шторм не завершиться.

У неділю, 19 січня, не відбудеться будь-яких геомагнітних коливань вище 4 балів включно.

Раніше "Телеграф" писав про те, що найближчими днями у деякі міста Україні ще увірветься зима.