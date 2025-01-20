Вчені попереджають про активність сонячної плями-монстра: чи будуть магнітні бурі

Сонячна пляма, яка вже у два рази більша за Землю, може створити сильний спалах і, як наслідок, — геомагнітний шторм

Велика сонячна пляма, яка в кінці минулого робочого тижня була у два рази більша за Землю, повернулась "обличчям" до нашої планети. Астросиноптики попереджають, що вона може стати причиною магнітної бурі.

Сонячна пляма 3961 є однією з найбільших сонячних плям 25-го сонячного циклу. Після кількох днів серйозного зростання, вона повернулась до Землі й має магнітне поле "бета-гамма-дельта", що містить енергію для X-класу, як повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

"Можливо, незабаром відбудеться геоефективний вибух", — попереджають вони.

Варто нагадати, що спалахи згруповані відповідно до їхньої сили. Найменші називаються В-спалахами, за ними йдуть С-спалахи, а потім М-спалахи. Найпотужнішим класом сонячних спалахів є Х-спалахи.

Магнітні бурі на Землі протягом 20-26 січня

Як йдеться у прогнозі Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, у понеділок, 20 січня, на Землі тримається сильна магнітна буря в 5 балів. Наступного дня, 21 січня, вже не очікується геомагнітного коливання "червоного" рівня.

Вчені прогнозують, що геомагнітна тиша очікується з 22 по 26 січня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що погода в Україні різко зміниться. Синоптики прогнозують, що деяким регіонам потрібно чекати на дощі та морози, і, відповідно, ожеледицю.