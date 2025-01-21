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Сила магнітної бурі зменшилась, але пляма-монстр досі активна. Що буде найближчими днями

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Космос
Космос. Фото Главред

Землянам упродовж вівторка варто очікувати на середній шторм

"Червона" магнітна буря, яка трималась у понеділок, 21 січня, вже у вівторок знизила свою активність до "помаранчевого" рівня. Однак астросиноптики попереджають про велику сонячну пляму, яка повернулась до Землі.

Пляма 3961 на Сонці є однією з найбільших сонячних плям 25-го сонячного циклу. Вона зростала протягом кількох днів і має магнітне поле "бета-гамма-дельта", що містить енергію для X-класу, як повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Експерти попереджають, що сонячна пляма може стати причиною сильного геомагнітного вибуху, який, ймовірно, направиться до Землі.

Магнітні бурі на Землі протягом 20-26 січня

Як йдеться у прогнозі Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 21 січня, на Землі тримається середня магнітна буря в 4 бали. Наступного дня, 22 січня, вже не очікується геомагнітного коливання "червоного" рівня.

"Зелений" рівень коливань прогнозується до кінця тижня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки ще протримається аномально тепла погода в Україні.

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#Прогноз #Магнітні бурі #Графік