Магнітна буря досі тримається на Землі, а Сонце готує новий подарунок: прогноз на найближчі дні

До кінця поточного тижня землянам варто готуватись до середнього шторму в 4 бали

Астросиноптики прогнозували зменшення магнітної бурі, однак цей прогноз був хибним. В кінці вівторка, 21 січня, її потужність виросла, хоча вже 22 січня вона знову впала до "оранжевого" рівня. Вони також попереджають про викид корональної маси (СМЕ), який, ймовірно, спричинить новий шторм цими днями.

Сонячна пляма 3967 спалахнула 21 січня, спричинивши вибух класу М3, тобто сильний. Він спрямований на Землю, як застерігають вчені зі сайту дослідження комічної погоди Spaceweather.

Згідно з моделями NASA, СМЕ прилетить на нашу планету 24 січня і може спричинити незначну геомагнітну бурю класу G1.

Магнітні бурі на Землі протягом 22-26 січня

Як йдеться у прогнозі Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 22 січня, на Землі тримається середня магнітна буря в 4 бали. Наступного дня, 23 січня, вже не очікується геомагнітного коливання "червоного" рівня.

Однак 24 січня вчені прогнозують поновлення геомагнітного шторму в 4 бали, хоча вже на вихідних його сила впаде.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україну накриє негода. Синоптики розповіли, де очікувати на несподівані дощі упродовж 23 січня.