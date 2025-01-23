Маємо лиш короткий перепочинок. На Землю знову насувається сильна магнітна буря

Астросиноптики оновили графік коливань і попереджають про нові шторми

Довготривала магнітна буря нарешті закінчилась. Однак астросиноптики не радять тішитись, адже скоро на Землю впаде викид корональної маси (СМЕ), який вилетів у космос внаслідок вибуху плями.

Сонячна пляма 3967 спалахнула 21 січня, створивши сильний спалах (категорія M3). Внаслідок чого у космос вилетів викид корональної маси (СМЕ) і він може впасти на Землю, попереджають вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Водночас моделі NASA показують, що він впаде на нашу планету 24 січня. Прибуття CME може спричинити незначну геомагнітну бурю класу G1.

Магнітні бурі на Землі протягом 23-26 січня

Як йдеться у прогнозі Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 23 січня, наша планета не відчуває на собі геомагнітних штормів. Однак вже 24 січня прогнозується середня магнітна буря в 4 бали, яка у суботу, 25 січня, виросте до 5 балів, тобто до сильного шторму.

В останній день цього тижня, ймовірно, не відбудеться будь-яких геомагнітних коливань.

Раніше "Телеграф" писав про те, скільки ще триватиме аномально тепла погода в Україні.