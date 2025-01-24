Спокою не буде і на вихідних. Наскільки сильних магнітних бур варто чекати

На графіку є "червоні" та "оранжеві" дні

Прогноз вчених щодо магнітних бур найближчими днями виправдався. На Землі наприкінці тижня передбачається два дні "червоного" і один день "помаранчевого" штормів. Вони, найбільш ймовірно, виникнуть внаслідок викидів корональної маси (СМЕ).

Модель Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) припускає, що два CME можуть впливати на магнітне поле Землі цими днями – перший 24 січня, а другий 25 січня, як передають астросиноптики зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Якщо обидва CME завдадуть удару, їхнім загальним результатом може стати геомагнітна буря G1 (незначна) або G2 (помірна), зауважили експерти.

"Це малодостовірний прогноз, але якщо він справдиться, спостерігачі за небом у високих широтах зможуть побачити кілька красивих полярних сяйв", — йдеться у повідомленні.

Водночас, вчені зі Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу прогнозують, що магнітні бурі вируватимуть не лише протягом п'ятниці та суботи, 24-25 січня, а й у неділю, 26 січня, хоча їх сила буде меншою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким містам пощастить із погодою 24 січня.