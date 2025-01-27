Вчені прогнозують поновлення магнітної бурі: коли саме і якої сили буде шторм

Сонце приготувало Землі геомагнітні подарунки у вигляді 4 та 5-бальний магнітних бур

На Землі наразі немає магнітної бурі, однак астросиноптики попереджають про шторм, який почне вирувати незабаром. Він буде викликаний спалахом на Сонці.

Згідно з даними Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 27 січня, на Землі тримається мінімальна магнітна активність. Вона прогнозується майже до кінця тижня, однак 1 лютого очікується середній геомагнітний шторм в 4 бали.

Водночас, вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather попереджають, що новий викид корональної маси (CME) прямує до Землі. Грозова хмара була викинута в космос спалахом нитки 26 січня.

За словами синоптиків з NOAA, СМЕ може зачепити Землю, проходячи повз. Якщо так, то геомагнітна буря класу G1, тобто незначна, може статися 29 січня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в якому регіоні України температура повітря 28 січня сягне +16 градусів. Прогноз дав метеоролог Ігор Кібальчич.