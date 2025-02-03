Магнітна буря не відпускає Землю, а на Сонці потріскує пляма. Прогноз штормів на ці дні

Вчені прогнозують "оранжеві" геомагнітні шторми на початку тижня

На нашій планеті тримається середня магнітна буря. Однак астросиноптики застерігають про активну сонячну пляму, яка швидко зростає та потріскує сильними спалахами. Вона може стати причиною нового шторму на Землі.

Сонячна пляма 3981, що швидко зростає, повернулась "обличчям" до Землі та потріскує сильними сонячними спалахами. Вибух класу M8.8 у понеділок, 3 лютого, міг бути не нижче категорії X, тобто найбільш сильним між найпотужнішими, як повідомили астросиноптики зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

"Ми чекаємо на свіжі дані від коронографів SOHO, щоб побачити, чи прямують до нас якісь CME в результаті цих спалахів", — пояснили вони.

Водночас, згідно з даними Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 3 лютого, наша планета знаходиться в лапах середньої магнітної бурі в 4 бали. Вона прогнозується протягом вівторка та середи, 4-5 лютого. Однак вже 6 лютого очікується низька сонячна активність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україну прийдуть сильні морози. Місцями показники термометрів опустяться до -21 градусу.