Нова знахідка зламала стереотип про ранніх скотарів Іберії: що дізналися вчені

Принципи випасу корів з того часу мало змінилися

Говорячи про неоліт у голову мимоволі лізуть асоціації з найпростішими громадами ранніх землеробів, які навчилися вирощувати їжу і намагалися приручити тварин. Однак нові дослідження показують, що насправді люди в ході експериментів вже розуміли методи випасання худоби, які використовуються й досі.

Прикладом є дослідження в журналі Plos One, в якому встановлено, що давні люди переганяли стада тварин з місця на місце, залежно від сезону близько 6000 років тому. Раніше вважалося, що в ті часи (середній неоліт) люди вже навчилися тримати тварин біля або у своїх поселеннях, але питання про те, чи розуміли вони концепт переміщення стада між пасовищами, залишалося предметом суперечок серед учених.

Однак у ході розкопок у печері Піксарель (Cova de les Pixarelles) вчені знайшли значну кількість кісток великої рогатої худоби, які доводять протилежне. Вони датуються 3942-3632 роками до н.е.

Печера Піксарель

Провівши ізотопний аналіз зубів і кісток, вчені змогли зрозуміти, в якій місцевості паслися ці корови, що вони їли і навіть у який сезон народжувалися. Як виявилося, в середньому неоліті одомашнені стада часто переміщалися з низин у горбисті райони, щоб вони мали достатню кількість їжі в різні сезони.

При цьому йдеться не лише про зміну місць випасу, а й про поділ стада на групи — частина залишалася біля поселення, щоб забезпечити доступ до молока та могла займатися відтворенням, тоді як інша вирушала на віддалені пасовища. Крім того, передбачається, що давні люди навчилися також контролювати репродуктивні цикли стада, щоб молодняк народжувався в літній сезон і не потребував зимового підживлення.

Подібні дослідження зазвичай акцентують увагу на пізньому неоліті та бронзовому столітті, що робить розкопки в бухті Піксарель у своєму роді унікальними. До того ж нове дослідження може зламати стереотип про те, що давні люди вели сільське господарство хаотично, і доводить, що вони могли мислити стратегічно.

Крім того, цікаво усвідомлювати, що методи, які ми використовуємо у сільському господарстві до цього часу, з’явилися ще 6000 років тому.

Як повідомлялося раніше, вчені встановили, що зерно з’явилось у раціоні наших предків ще 780 тисяч років тому. Тобто на півмільйона раніше, ніж вважалося.