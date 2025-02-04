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Сонце потріскує сильними спалахами. Чи чекати магнітних бур на Землі

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Космос
Космос. Фото Главред

Цими днями не вдасться відпочити

Астросиноптики, що попереджали про викид корональної маси (СМЕ) внаслідок вибуху сонячної плями, кажуть, світило готує нові сильні спалахи. А на Землі тим часом панує середня магнітна буря в 4 бали.

Сонячна пляма 3981, яка швидко зростає, повернулась до Землі та потріскує сильними спалахами. Вибух класу M8.8 у понеділок, 3 лютого, міг бути на рівні категорії X, тобто найбільшим з максимальних, як повідомили у ресурсі дослідження космічної погоди Spaceweather.

Водночас вчені зі NOAA оцінюють, що 4 лютого є 85% ймовірності спалахів класу М і 20% ймовірності повноцінних спалахів категорії Х. Вони можуть бути геоефективними та спричинити магнітні бурі на Землі.

Крім цього, згідно з даними Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 4 лютого, на нашій планеті тримається середня магнітна буря в 4 бали. Вона прогнозується і протягом 5 лютого.

Однак упродовж 6-9 лютого не очікується будь-яких коливань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода у лютому в Україні.

Теги:
#Прогноз #Магнітні бурі #Графік