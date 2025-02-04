Сонце потріскує сильними спалахами. Чи чекати магнітних бур на Землі

Цими днями не вдасться відпочити

Астросиноптики, що попереджали про викид корональної маси (СМЕ) внаслідок вибуху сонячної плями, кажуть, світило готує нові сильні спалахи. А на Землі тим часом панує середня магнітна буря в 4 бали.

Сонячна пляма 3981, яка швидко зростає, повернулась до Землі та потріскує сильними спалахами. Вибух класу M8.8 у понеділок, 3 лютого, міг бути на рівні категорії X, тобто найбільшим з максимальних, як повідомили у ресурсі дослідження космічної погоди Spaceweather.

Водночас вчені зі NOAA оцінюють, що 4 лютого є 85% ймовірності спалахів класу М і 20% ймовірності повноцінних спалахів категорії Х. Вони можуть бути геоефективними та спричинити магнітні бурі на Землі.

Крім цього, згідно з даними Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 4 лютого, на нашій планеті тримається середня магнітна буря в 4 бали. Вона прогнозується і протягом 5 лютого.

Однак упродовж 6-9 лютого не очікується будь-яких коливань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода у лютому в Україні.