Вчені знайшли в Нідерландах "диявольські гроші": вони можуть розповісти про забутий язичницький культ (фото)

Назву монетам дали християнські місіонери, але самі язичники цей термін не використовували.

Археологи в Нідерландах спромоглися виявити язичницьке місце поклоніння, в якому приносили в жертву "диявольські гроші". Знахідка цінна не тільки тим, що проливає світло на життя людей, які жили в тому регіоні в дохристиянські часи, а й, можливо, показує зміну епох.

Дослідження оприлюднено в журналі Medieval Archeology. Ритуальне місце VII століття знайшли за допомогою металошукача біля села Хезінген, що практично на кордоні Німеччини.

Під час розкопок дослідники виявили золоті монети, які ходили до Римської імперії та монети династії Меровінгів. Крім того, були знайдені підвіски у німецькому стилі, фрагменти срібних предметів та свідчення жертвоприношень тварин.

Саме місце мало 17 дерев’яних стовпів, орієнтованих зі сходу на захід, та величезний валун біля них. При цьому поблизу не було знайдено поселень та поховань, що говорить про те, що місце мало виключно ритуальне значення.

Ми напрочуд мало знаємо про населення цього регіону в ранньому середньовіччі, тому що письмових записів практично немає, а археологічні знахідки дуже рідкісні. Але вчені вважають, що тут мешкали племена саксів у невеликих селах. У VII-VIII століттях до регіону прибувають франкські місіонери та починають проводити активну християнізацію місцевого населення і до IX століття всі місцеві правителі перейшли до християнства.

З пізніших текстів відомо, що місцеве населення поклонялося щонайменше трьом богам — Вотану (Одіну), Донару (Тору) та Саксноту, яким приносили жертви. Тобто знайдені в Хезінгені монети та інші прикраси, швидше за все, були залишені там навмисно як приношення. Деякі з цих предметів були зігнуті або зламані, що може вказувати на ритуал "вбивства" предмета, пов’язуючи це із переходом зі світу людей. Втім, високий вміст фосфатів у ґрунті може говорити й про те, що там також могли приносити у жертву тварин.

Святилище перестали використовувати десь наприкінці VIII ст. Відомо, що деякий Оодхельм передав землі у власність церкви 799 року і, можливо, що він чи його предки вже відмовилися від язичницьких богів.

Багато язичницьких святилищ тих часів було пограбовано та зруйновано, проте в Хезингені слідів руйнування знайдено не було. Вчені припускають, що місцеві еліти перейшли в християнство і святилище було просто занедбане.

Гучна назва знайдених монет випливає з тексту, що описує хрещення у Саксонів — язичник мав публічно заявити, що відмовляється від поклоніння старим богам і приношення монет їм у жертву. Ці монети в текстах названі "диявольськими грошима", оскільки християни хотіли прирівняти язичництво до дияволопоклонства, а язичницьких богів до демонів.

Як повідомлялося раніше, вчені встановили, що зерно з’явилось у раціоні наших предків ще 780 тисяч років тому. Тобто на півмільйона раніше, ніж вважалося.