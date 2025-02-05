Магнітна буря на підході? Вчені попереджають про можливий сильний спалах на Сонці

Згідно з оновленим графіком, наразі немає жодної магнітної бурі на нашій планеті, але чи надовго це

Сонячна пляма продовжує створювати спалахи й вчені прогнозують, що один з таких сильних вибухів відбудеться вже найближчим часом. Він буде найбільшим з усіх, що були. В той час Землю не турбує магнітна буря.

З початку тижня гіперактивна сонячна пляма 3981 спричинила 19 сонячних спалахів класу М. Про це повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Водночас синоптики з NOAA кажуть, що 5 лютого є 20% імовірності, що сонячна пляма може спричинити Х-спалах. Він буде найбільш потужним за попередні вибухи.

Однак, за прогнозом вчених з Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 5 лютого, немає будь-яких магнітних бур "оранжевого" чи "червоного" рівнів.

Геомагнітна "тиша" має протриматись до кінця цього тижня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що зима, яка прийшла в Україні у лютому, може скоро завершитись. Синоптики прогнозують зниження морозів в середині цього місяця.