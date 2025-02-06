Прогноз виправдався: якої сили тримається магнітна буря на Землі

Згідно з оновленим графіком, останні дні робочого тижня точно будуть неспокійними

Активна сонячна пляма, яка з початку тижня створила понад 20 сильних спалахів, не зупинилась на цьому. 5 лютого у космос вилетів викид корональної маси (СМЕ) внаслідок чергового її спалаху. На нашій планеті почав вирувати магнітний шторм. Однак наразі пляма затихла.

Сонячна пляма 3981 затихла після того, як на початку цього тижня випустила понад 20 сонячних спалахів класу М. Синоптики зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather попереджають, що це може бути затишшя перед бурею.

Ця пляма все ще має нестабільне магнітне поле дельта-класу, і синоптики NOAA оцінюють 25% ймовірності Х-спалахів 6 лютого.

Варто пояснити, що спалахи згруповані відповідно до їхньої сили. Найменші називаються В-спалахами, за ними йдуть С-спалахи, а потім М-спалахи. Найпотужнішим класом сонячних спалахів є Х-спалахи.

Водночас, фахівці зі ресурсу Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, кажуть, що у четвер, 6 січня, тримається сильна магнітна буря в 5 балів. Наступного дня, 7 лютого, вона зменшить свою силу до 4 балів. На вихідних не очікується будь-яких геомагнітних коливань.

Раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні у лютому цього року. Прогноз дав народний синоптик Володимир Деркач.