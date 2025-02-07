Скам'янілий плезіозавр розкрив свої секрети через 183 мільйони років (фото)

Плезіозаври жили на Землі приблизно 205-65 мільйонів років тому

Рештки динозаврів — це не тільки дорога покупка, а поле для різноманітних наукових відкриттів. М'які тканини плезіозавра вперше дослідили під мікроскопом — і результати вражають.

Скам’янілість віком 183 мільйони років і довжиною 4,5 метра, відому як MH7, знайшли в кар'єрі неподалік Хольцмадена, Німеччина, у 1940 році. Щоб захистити знахідку під час Другої світової війни, її закопали в саду музею. Після цього вона понад 75 років залишилася в сховищі, доки у 2020 році її нарешті не зібрали та не підготували для ретельного наукового аналізу.

Скам'янілість плезіозавра, яку досліджували

Команда під керівництвом Мігеля Маркса з Лундського університету у Швеції завдяки зрізам та спеціальній процедурі видалення мінералів виявила унікальні деталі шкіри плезіозавра. Рептилія мала ділянки як гладкої, так і лускатої шкіри, подібної до сучасних морських черепах.

Цілий скелет плезіозавра

Це перший випадок такого детального аналізу м'яких тканин морської рептилії. Раніше відомі зразки плезіозаврів не піддавались зрізам та такому вивченню. Науковці припускають, що луска на ластах надавала плавцям жорсткості, допомагаючи маневрувати та пересуватися по морському дну, тоді як гладка шкіра зменшувала опір води.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вченим вдалось знайти фрагменти білків у скам'янілостях динозаврів. ДНК у цих клітинах не могло зберегтися.