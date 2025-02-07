Вчені винайшли нову формулу ідеального вареного яйця: в чому полягає метод

Головна фішка - рівномірно приготовані жовток і білок із збереженими поживними речовинами

Вченим немає спокою — вони взялись винаходити найкращий спосіб варити яйця. Відтворити його можна на звичайній кухні, потрібні тільки яйця, дві каструлі води та терпіння.

В журналі Communications Engineering опублікували нову техніку оптимального приготування курячих яєць — як білка, так і жовтка. Цей підхід, названий "періодичним варінням", дозволяє отримати рівномірно зварене яйце із вищим вмістом корисних речовин, ніж у традиційно зварених або приготованих методом су-від яєць.

Зазвичай білок у яйцях вариться при 85°C, а жовток — при 65°C. Проте звичайне варіння при 100°C призводить до занадто щільного жовтка, тоді як приготування на водяній бані при 60–70°C залишає білок недовареним.

Пеллегріно Мусто разом із колегами запропонували інноваційний підхід: чергування перебування яйця між каструлею з киплячою водою (100°C) та ємністю з водою 30°C із переміщенням кожні 2 хвилини протягом 32 хвилин.

Після моделювання цього процесу за допомогою обчислювальної динаміки рідини метод випробували й у реальних умовах. Аналіз остаточно зварених яєць включав оцінку їх текстури, смакових властивостей, а також хімічного складу за допомогою ядерного магнітного резонансу та мас-спектрометрії.

Зварені таким методом яйця мали м'який жовток, подібний до приготованого методом су-від, а білок мав текстуру між су-від і некруто звареними яйцями. Хімічний аналіз показав підвищений рівень поліфенолів, які мають важливі корисні властивості для здоров'я.

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