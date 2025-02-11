Хотіли свята? Чекайте магнітну бурю. Вчені попереджають про шторм на День святого Валентина

Спокійних днів не очікується

Наша планета знаходиться в потоці сонячного вітру, через що на ній вирує магнітна буря. Вчені попереджають про ще один потік вітру, який 14 лютого може стати причиною нового геомагнітного шторму.

Ще один потік сонячного вітру прямує до Землі. Він витікає з каньйоноподібної діри в атмосфері Сонця, як повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

"Перший контакт із потоком 14 лютого може спричинити незначну геомагнітну бурю класу G1 з арктичними полярними сяйвами", — зауважили астросиноптики.

Магнітні бурі на Землі упродовж 11-16 лютого

Тим часом фахівці зі сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, прогнозують, що у вівторок, 11 січня, тримається сильна магнітна буря в 5 балів. Наступного дня, 12 лютого, вона знизить свою силу до 4 балів. Однак 13 лютого вона знову виросте до "червоного" рівня.

Упродовж останніх днів цього тижня не очікується будь-яких геомагнітних коливань.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну йде друга хвиля морозів. Температура опуститься ще нижче, як прогнозують синоптики.