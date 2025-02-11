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Валентинка космічних масштабів: де на Землі є реальне озеро у формі серця (фото)

Автор
Галина Михайлова
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Не все, що пов'язано із серденьками безпечне
Не все, що пов'язано із серденьками безпечне. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Спіріт Лейк є важливим об'єктом наукових досліджень, які допомагають зрозуміти, як природа здатна оговтуватися від масштабних катаклізмів

Іноді природні катастрофи можуть створити щось незвичайне. Так сталось з озером Спіріт. Ця водойма у формі серця стала символом відновлення природи після катаклізму.

Після вибухового виверження вулкана Сент-Хеленс у травні 1980 року озеро трансформувалося у гігантське серце, хоч і далеке від анатомічної точності. Його видно на супутникових знімках. Того дня о 8:32 ранку за тихоокеанським часом землетрус магнітудою 5,1 спричинив грандіозний обвал північного схилу гори. Це стало найбільшим наземним зсувом в історії США, який супроводжувався пірокластичним вибухом. Гора Сент-Хеленс вивергнула величезний шлейф попелу, каміння й лави, які засипали навколишню місцевість.

Як озеро Спіріт виглядає з космосу
Як озеро виглядає з космосу/ NASA

Наслідки трагедії були катастрофічними: загинули 57 людей, а озеро Спіріт, що колись складалося з двох вузьких рукавів, було розширене і стало мілкішим, набуваючи завершеної форми серця.

Озеро Спіріт
Коричнева пляма на озері - повалені дерева

Спочатку водойма перетворилася на безкисневу пустку через вулканічні гази й деревину, що вкрила майже половину її поверхні. Проте життя почало повертатися швидше, ніж очікувалося. Вже у 1983 році вчені зафіксували появу фітопланктону, який почав поступово насичувати воду киснем і відновлювати екосистему озера.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вчені вчаться вирощувати людські зуби. Вчені поекспериментували з ними в пащах свиней.

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#США #Наука #Озеро