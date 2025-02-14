Сонце "привітало" Землю магнітною бурею. Чи триматиметься вона до кінця тижня

Вчені попереджають про неспокійні дні

Увесь цей тиждень на Землі буде триматись магнітна буря. Місцями її сила сягала 6 балів, однак наразі вона впала до 5 балів і, за словами астросиноптиків, на вихідних ще більше знизить свою потужність.

Згідно з даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу у п'ятницю, 14 лютого, тримається сильна магнітна буря в 5 балів. Наступного дня її сила знизиться до 4 балів. "Оранжевий" геомагнітний шторм прогнозується і 16 лютого.

Варто нагадати, що магнітна буря – це обурення геомагнітного поля Землі, яке може тривати з годину або цілий день. Під час неї метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття, а якщо магнітна буря буде сильною, то електронна техніка може працювати зі збоями.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в деяких регіонах України вдарять сильні морози. Синоптики зі Ventusky прогнозують, що місцями температура на термометрах вранці зафіксується близько -20 градусів.