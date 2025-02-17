Магнітна буря досі триває, але на горизонті ще одна. Якою буде її сила

На початку тижня на нашій планеті очікуються "оранжеві" та "червоні" дні

На Землі тримається середня магнітна буря. Однак астросиноптики попереджають, що на Сонці відбувся спалах та у космос вилетів викид корональної маси (СМЕ). Геомагнітний шторм можливий і найближчими днями.

CME, який покинув Сонце 15 лютого, може вразити магнітне поле Землі, але є ймовірність, що він промахнеться. У будь-якому випадку незначні геомагнітні бурі класу G1 можливі 18 лютого в результаті близького зіткнення, як повідомили астросиноптики зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Тим часом на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, було оновлено графік сонячних спалахів та магнітних бур. Наразі, 17 лютого, тримається 4-бальна магнітна буря. "Оранжевий" шторм прогнозується і 18 лютого.

Однак вже 19-23 лютого не очікується геомагнітних коливань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі області України може затопити після снігопадів. Такий прогноз дали в гідрометеорологічному центрі.