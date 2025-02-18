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Затяжна магнітна буря тримається. Вчені попереджають про ще одну

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Космос
Космос. Фото Відкриті джерела

Спокійних днів точно не буде

"Червона" магнітна буря продовжує буяти на Землі. А астросиноптики своєю чергою застерігають про викид корональної маси (СМЕ), який покинув Сонце ще на тому тижні. Він може стати причиною нового шторму.

CME покинув сонце 15 лютого. У вівторок, 18 лютого, він може вплинути на магнітне поле Землі й викликати геомагнітні бурі класу G1, тобто незначні, як повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

"Це прогноз з низькою вірогідністю. Промах так само ймовірний, як і влучення", — додали у повідомленні.

А за даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, у вівторок, 18 лютого, тримається магнітна буря в 5 балів. Вже завтра, 19 лютого, сонячна активність знизиться до "зеленого" рівня.

Упродовж 20-23 лютого не передбачається геомагнітних штормів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи прийде весна за розкладом в Україну. Синоптики дали прогноз на березень.

Теги:
#Прогноз #Магнітні бурі #Графік