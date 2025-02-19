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Затяжна магнітна буря добігає кінця? Прогноз на найближчі дні

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Космос
Космос. Фото lviv.media

Чого очікувати від сонячної активності цими днями

Затяжна магнітна буря продовжує вирувати на нашій планеті. Вона може завершитись найближчими днями.

Геомагнітний шторм буяє на Землі вже досить давно і його сила, переважно, сягала 6 балів. Наразі, 19 лютого, його сила також тримається на рівні 6 балів, згідно з даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу.

Вже у четвер, 20 лютого, сонячна активність зменшиться до "зеленого" рівня. Будь-яких геомагнітних штормів не очікується і протягом п'ятниці-неділі, 21-23 лютого.

Варто нагадати, що магнітна буря – це обурення геомагнітного поля Землі, яке може тривати з годину або цілий день. Під час неї метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття, а якщо магнітна буря буде сильною, то електронна техніка може працювати зі збоями.

Раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні почнуть спадати запізнілі морози. Синоптики прогнозують, що потепління прийде в кінці цього місяця.

Теги:
#Прогноз #Магнітні бурі #Графік