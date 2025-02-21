Магнітна буря нарешті відпустила Землю? Прогноз до кінця тижня

Вчені розповіли, чого очікувати найближчими днями

Нарешті довготривала "червона" магнітна буря завершилась. Астросиноптики прогнозують, що геомагнітна тиша протримається до кінця поточного тижня.

Наразі, 21 лютого, сонячна активність знаходиться на низькому рівні. Протягом останньої доби на світилі відбулось шість спалахів класу С, але вони майже ніяк не впливають на магнітне поле Землі, як повідомили фахівці з Meteoprog.

Крім того, ймовірність малого та великого геомагнітного шторму протягом п'ятниці складає всього 1%.

Таку саму думку мають вчені зі сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу. У п'ятницю, 21 лютого, Земля не знаходиться у лапах магнітної бурі. "Зелений" рівень коливань прогнозується і протягом суботи-неділі, 22-23 лютого.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Україну прийде холодний фронт і принесе зі собою сніг. Синоптики з Українського гідрометцентру розповіли, кому варто готуватись до опадів.