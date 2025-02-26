Замість зарядки? Танці частково можуть замінити біг та інші заняття спортом

Танцюй, як тобі заманеться — вільні танці корисні для здоров'я

Давно відомо, що танці зміцнюють серце, покращують баланс, гнучкість і навіть впливають на психологічне самопочуття. Але досі не було точно відомо, наскільки інтенсивним є вільний танець і чи можна зарахувати його до рекомендованих фізичних навантажень.

Нове дослідження, проведене Північно-східним університетом США, доводить, що танці можуть бути не менш ефективними для вашого організму ніж біг та інші види фізичних вправ. Дослідження зосередилось саме на вільних танцях, коли ви просто насолоджуєтесь процесом вдома на кухні чи де завгодно.

Вчені з'ясували, що під час танцю організм витрачає достатньо енергії для досягнення рекомендованого рівня фізичної активності. Зазначимо, що американські рекомендації: 50 хвилин помірної фізичної активності та 75 інтенсивної або їхня довільна комбінація на тиждень.

Вчені проаналізувати 50 людей віком від 18 до 83 років. Учасники самостійно визначали, які рухи виконувати, а вчені вимірювали їхній пульс, рівень кисню та навантаження на організм. Виявилося, що навіть без музики танець може бути достатньо інтенсивним, щоб відповідати нормам фізичної активності. А якщо додати улюблену музику, рухи стають ще енергійнішими.

Щоправда, танці не можуть повністю замінити тренування, оскільки не всі стилі сприяють зміцненню м’язів. Тож їх варто поєднувати і з іншими видами фізичної активності.

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