Березень зустріне разом з магнітною бурею. Якою буде її сила та скільки вона триватиме

Лютий завершиться з геомагнітними штормами

Земля в лапах середньої магнітної бурі. Вчені попереджають, що на початку березня також триматиметься шторм і його сила може вирости до "червоного" рівня.

Незначні геомагнітні бурі класу G1 можливі 1 березня, коли очікується, що потік сонячного вітру вразить магнітне поле Землі. Газоподібний матеріал витікає з великого отвору в атмосфері Сонця, який повернутий "обличчям" до Землі, як повідомили астросиноптики на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Тим часом згідно з оновленим графіком на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, у середу, 26 лютого, тримається середня магнітна буря в 4 бали. Наступного дня вона візьме перерву.

Однак вже 28 лютого поновить свою силу і такий шторм прогнозується до кінця поточного тижня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні у березні ще прогнозується сніг. Однак чи підуть морози разом зі зимою, розповіли синоптики.