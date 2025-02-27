Магнітна буря триматиметься до кінця тижня: якою буде її сила

Вчені оновили графік і попереджають про затяжний геомагнітний шторм

На Землі тримається середня магнітна буря в 4 бали. Астросиноптики кажуть, що найближчими днями вона не завершиться, однак вище цього рівня точно не підніметься.

Згідно з оновленим графіком на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, у четвер, 27 лютого, тримається середня магнітна буря в 4 бали.

Такий геомагнітний шторм прогнозується й упродовж 28 лютого-2 березня.

Нагадаємо, що магнітна буря – це обурення геомагнітного поля Землі, яке може тривати з годину або цілий день. Під час неї метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття, а якщо магнітна буря буде сильною, то електронна техніка може працювати зі збоями.

Раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні чекати суттєвого потепління. Синоптики з двох синоптичних ресурсів також розповіли, чи передбачаються на початку березня ще сніг та морози.

Прогноз по снігу навесні також дали й інші метеорологи. Вони кажуть, що у деяких областях України у березні буде сніжити.