Магнітна буря несподівано виросла до 7 балів. Що буде на вихідних

Астросиноптики попереджають про сильну "червону" магнітну бурю

Затяжна середня магнітна буря почала вирувати на Землі на початку цього тижня. Вчені прогнозували, що вона триматиметься до кінця тижня і її сила не перевищить 4 балів. Однак вже у п'ятницю, 28 лютого, геомагнітний шторм сягнув 7 балів.

Наразі, 28 лютого, магнітне поле нашої планети знаходиться в лапах сильної магнітної бурі в 7 балів, згідно з оновленим графіком геомагнітних штормів на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу.

Вже завтра, 1 березня, її потужність опуститься до 4 балів, тобто до "оранжевого" рівня коливань. У неділю, 2 березня, не прогнозується будь-яких збурень вище 4 балів включно.

Пояснимо, що геомагнітні бурі на Землі можуть виникати внаслідок сонячних спалахів, що відбуваються на світилі, адже під час них у космос можуть вилетіти викиди корональної маси (СМЕ), що розсіюються в різні сторони, включаючи нашу планету.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вже у березні може початись засуха. Синоптик Ігор Кібальчич розповів, чи охопить така аномалія всю Україну.