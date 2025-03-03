Тиждень почався з тиші, але скоро новий спалах на Сонці спровокує магнітну бурю

На графіку є 5-бальні магнітні шторми

Хоча цей тиждень розпочався з низької сонячної активності, але вже найближчими днями на Землі вируватиме магнітна буря в 5 балів. Астросиноптики прогнозують, що вона буде спричинена викидом корональної маси (СМЕ) через спалах магнітної нитки.

У суботу, 1 березня, на Сонці спалахнула магнітна нитка, яка викинула CME у космос. Про це йдеться на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Водночас Синоптики з NOAA кажуть, що 4 березня викид зі світила торкнеться Землі, потенційно спровокувавши геомагнітну бурю класу G1, тобто незначну.

"Спостерігачі за небом у високих широтах повинні бути напоготові, аби побачити полярні сяйва, якщо прибуде CME", — додали вчені.

Тим часом згідно з оновленим графіком на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 3 березня, на Землі тримається низька сонячна активність в 3 бали. Однак вже 4 березня має почати вирувати магнітна буря в 5 балів. Такий геомагнітний шторм прогнозується і 5 березня.

Після того, з четверга по неділю, 6-9 березня, не очікується будь-яких геомагнітних коливань вище 4 балів включно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в деякі області України у березні завітає суттєве потепління. Синоптики прогнозують, що показники можуть сягнути +20 градусів.