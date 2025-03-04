В Італії, просто поруч із іншою пам'яткою, з води постала стародавня римська вілла (фото)

З-під води озера Фузаро з'явилися руїни колись розкішної римської вілли

Неподалік Неаполя, в Італії, з вод озера Фузаро несподівано з'явилися залишки стародавньої римської вілли. Причиною цього дивовижного явища став брадисейсм – геологічний процес, спричинений рухом магми під поверхнею Землі.

Озеро Фузаро, розташоване в комуні Баколі, є частиною Флегрейських полів – величезної вулканічної кальдери. Брадисейсм, що впливає на цей регіон протягом століть, призвів до підняття суші на 138 сантиметрів з 2005 року, включаючи 20-сантиметрове збільшення у 2024 році.

Це підняття спричинило відступ берегової лінії та виявило фундамент римської вілли, яка раніше була затоплена. Віллу ідентифікували за допомогою аерофотозйомки, і зараз її досліджує Управління археології, образотворчого мистецтва та ландшафту Неаполя.

Поки на залишках вілли живуть качки

Залишки вілли в озері Фузаро

Мер Баколі повідомив, що були виявлені стіни та кімнати римської епохи, які, ймовірно, належали до розкішного особняка. Він припустив, що поруч могли бути розташовані терми. Поруч із знайденою віллою — Casina Vanvitelliana (Будиночок Ванвітеллі) — мисливський будиночок на острівці озера Фузаро. З'єднаний дерев'яним містком із берегом озера, де колись розстилалися мисливські угіддя неаполітанських королів.

Територія навколо озера Фузаро відома своєю багатою римською спадщиною. Поруч знаходяться частково затоплені руїни Байє, давньоримського курортного міста, а також руїни Помпеї та Геркуланума, які загинули під час виверження Везувію у 79 році нашої ери.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Помпеях знайшли стародавні терми, які добре збереглися. Поруч із ними був сад та бенкетна зала.