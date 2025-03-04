Викид зі Сонця торкнувся Землі. Якої сили вирує магнітна буря і що буде цими днями

На графіку є дводенний геомагнітний шторм 5 балів

На Сонці спалахнула магнітна нитка, внаслідок чого в космос вилетів викид корональної маси (СМЕ). Вчені попереджали, що він може спричинити магнітну бурю 4-5 березня і прогноз виправдався.

Згідно зі даними сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, 1 березня на світилі спалахнула магнітна нитка. Внаслідок чого у космос вилетів CME.

Астросиноптики зі NOAA кажуть, що 4 або 5 березня він торкнеться Землі, потенційно спровокувавши геомагнітну бурю класу G1. Крім того, викид може стати причиною полярних сяйв у високих широтах.

Про 5-бальну магнітну бурю також попереджають вчені зі сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу. "Червона" магнітна буря має вирувати протягом 4 та 5 березня. Після того, згідно зі графіком, до кінця тижня не очікується будь-яких геомагнітних коливань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз від синоптика Ігоря Кібальчича, де він розповів про потепління в Україні до +11 градусів.