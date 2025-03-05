Легенька магнітна буря збільшила свою силу: скільки вона вируватиме

Вчені попереджають про 7-бальний шторм

На Землі 4 березня розпочалась магнітна буря 5 балів. Вона виникла внаслідок спалаху магнітної нитки на Сонці. Однак вже 5 березня несподівано виросла до 7 балів. Вчені дали прогноз на найближчі дні.

Згідно з даними сайту дослідження космічно погоди Spaceweather, 5 березня можливі незначні геомагнітні бурі класу G1 у відповідь на викид корональної маси (CME) зі Сонця, який пройшов поблизу нашої планети пізно 4 березня. Однак викид не завдав прямого удару.

"Натомість брижі сонячного вітру омивають нашу планету, як хвилі по човну, що рухається. Цього може бути достатньо, щоб викликати невеликий шторм" — наголосили вчені.

Однак інші астросиноптики запевняють — Земля в лапах 7-бальної магнітної бурі. Це видно на графіку геомагнітних штормів на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу.

Отже, наразі, 5 березня, сила магнітної бурі сягнула 7 балів. Однак вже наступного дня, 6 березня, очікується низька сонячна активність в 3 бали. До кінця тижня не прогнозується будь-яких штормів вище 4 балів включно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні найближчими днями. Прогноз дала синоптик Наталія Діденко.