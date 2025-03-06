Одна замовкла, інша скоро почне вирувати. Прогноз по магнітним бурям до кінця тижня

Геомагнітний шторм хоч і завершився, але це ненадовго

"Червона" магнітна буря, що розпочалась на початку цього тижня, була 5 балів, але з часом збільшила свою силу до 7 балів. Вже у четвер, 6 березня, вона несподівано завершилась. Астросиноптики поділились прогнозом по геомагнітним штормам на найближчі дні.

На сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу нагадали, що ще у середу, 5 березня, магнітна буря сягала 7 балів, тобто вона була сильною.

Однак сила 7-бальної магнітної бурі 6 березня різко впала до "зеленого" рівня коливань, тобто мінімальної сонячної активності в 3 бали.

Крім того, астросиноптики попереджають, що це не останній шторм на цьому тижні. Геомагнітні коливання в 4 бали, тобто середні, очікуються 8 березня. Вони протримаються всього один день.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну прийдуть снігопади посеред березня. Синоптики попереджають про різку зміну погоди та дали прогноз, де саме чекати на помірні та значні опади.