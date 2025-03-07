Що буде, якщо не снідати: вчені вивчили тисячі дітей і зробили висновки

Як шкільні успіхи залежать від ранкового прийому їжі

Австралійські дослідники зробили сенсаційне відкриття, яке має змусити батьків переглянути ранкові звички своїх дітей. Виявляється, пропуск сніданку не просто шкодить здоров'ю, а й суттєво впливає на академічну успішність школярів.

Дослідження охопило понад 28 тисяч учнів з Південної Австралії віком від 8 до 16 років. Результати шокували: діти, які пропускали сніданок, показали значно гірші результати на стандартизованих тестах NAPLAN, ніж їхні однолітки, які завжди снідали.

Результати були найгіршими для тих учнів, які ніколи не снідали, але навіть ті, хто іноді пропускав сніданок, мали гірші показники. Це дослідження стало першим, яке використало таку велику вибірку та стандартизовані тести для оцінки впливу сніданку на успішність. Попередні дослідження мали обмеження, такі як менший розмір вибірки або використання нестандартизованих оцінок.

Причини пропуску сніданку можуть бути різними: від браку часу до проблем з харчовою безпекою. Але результат один – діти, які не снідають, опиняються в невигідному становищі — якщо люди голодні, важче зосередитися.

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