Підморгують, ворушать вушками і морщать носи: вчені виявили у котиків багату міміку

Вчені знайшли сотні комбінацій

Як відомо, домашні котики використовують нявкання в основному при спробі "спілкуватися" з людьми, але не з представниками свого вигляду. І, можливо, це пов’язано з тим, що для спілкування з іншими котиками використовують широкий набір міміки на мордочці.

До відповідних висновків дійшла команда американських учених, які оприлюднили висновки у журналі Scientific Reports. Для дослідження вони взяли 186 відеозаписів спілкування 53 котиків з Cat Cafe Lounge у Лос-Анджелесі.

Далі вони використовували метод відстеження руху м’язів на голові тварини CatFACS, а також автоматичний метод з використанням машинного зору. Простіше кажучи, на голові котика відзначили ряд точок, переміщення яких мало відстежуватися і записуватися за допомогою систем розпізнавання обличчя або ж вручну.

У ході дослідження було виявлено, що котики часто наслідують вираз обличчя своїх "співрозмовників" при дружніх взаємодіях, наприклад в ході ігор або відпочинку. При цьому відповідь зазвичай відбувається дуже швидко — на неї потрібно менше секунди. Загалом це дуже характерно і для людей, які при дружньому спілкуванні теж часто копіюють міміку один одного.

А ось у ситуаціях, пов’язаних з агресивними контактами, повторення рухів відбувалося рідше.

Наприклад, якщо котик дивиться на іншого і повільно прикриває очі, він демонструє жест довіри. Якщо другий відповідає через частки так само, можна говорити, що між ними йде дружній обмін інформацією.

При цьому важливо не лише те, якими м’язами рухають кішки, а й у якій послідовності вони це роблять. Це визначає характер взаємодії та можливу відповідь на дію. Усього вчені виявили 30 ключових рухів м’язами, які можуть формувати 276 "виразів обличчя", тобто унікальних комбінацій. Для порівняння у людини всього 44 ключові рухи, проте кількість їх комбінацій може бути практично нескінченною.

В цілому ж, чим більше збігів у міміці двох котиків, тим більша ймовірність того, що у них гарне проведення часу. У доброзичливих обмінах інформацією частіше зустрічаються розплющені очі, розслаблені вуха і відкритий рот, в агресивних — відведені вуха, напружені губи і наморщений ніс.

Як повідомлялося раніше, вчені пояснили, чому у котиків лапки з м’якими подушечками. На еволюцію цього пристрою пішли десятки мільйонів років.