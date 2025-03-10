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Штормитиме увесь тиждень. Коли готуватися до сильних магнітних бур цього тижня

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Космос
Космос. Фото Одеське життя

На цьому тижні також не вдасться відпочити від магнітних бур

Астросиноптики прогнозували, що магнітна буря в кінці минулого тижня не сягне вище 5 балів. Однак вже на вихідних вона несподівано піднялась до 7 балів. Вчені дали прогноз, чого очікувати від геопогоди найближчими днями.

На сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, нагадали, що упродовж 8-9 березня потужність геомагнітного шторму складала 7 балів.

Вже у понеділок, 10 березня, його сила знизилась до 5 балів, але він все ще залишається сильним.

Наступного дня, 11 березня, геомагнітний шторм впаде до середнього, тобто до 4 балів. Він протримається і 12 березня. Однак, після одноденної перерви магнітна буря поновиться 14 та 15 березня і буде "оранжевого" рівня.

Хоча вже у неділю, 16 березня, щезне з графіка геомагнітних коливань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що аномально тепла погода протримається в Україні недовго. Синоптики дали прогноз, коли прийдуть холод та заморозки.

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#Прогноз #Магнітні бурі #Графік